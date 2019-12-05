مباحثات بين مصر وفرنسا في مجال تطوير التعليم

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال تطوير التعليم.

ووجّه الدكتور طارق شوقي - خلال اللقاء - الشكر للحكومة الفرنسية لحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مصر وتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري.. مؤكدًا وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين بالإضافة للمشروعات القائمة.



وأكد الدكتور طارق شوقي ضرورة استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر

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التعليمية.من جانبه أشاد ستيفان روماتيه بالجهد الذي يبذله وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية في مصر، والطفرة والإصلاحات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، من تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات، والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس، وغيرها من الإصلاحات الهامة.



وأكد سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية، لتطوير اللغة الفرنسية التي

يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة، لتتناسب مع مستوى جودة اللغة العالمي.



وكان قد تم خلال اللقاء مناقشة المشروعات المشتركة لتطوير التعليم قبل الجامعي ومنها مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذي يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر.



كما ناقش الجانبان إعداد مناهج رقمية للغة الفرنسية، وأسئلة تتماشى مع المناهج الجديدة، وتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة والذي يستهدف الصفوف في المرحلة الثانوية، وإتاحته باللغة الفرنسية.