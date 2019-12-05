هوك: صواريخ السفينة الإيرانية المصادرة هي الأكثر تطوراً

وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".
عبدالرضا شهلاي
وأضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير"، فيما حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.
يذكر أن مسؤولين أميركيين قالوا إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة، كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.
صواريخ متقدمة
وأشار المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن حيث تمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من ليل الأربعاء في بحر العرب.
وأضافوا أن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ، لافتين إلى أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً.
من هو القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي؟
- متورط في تهريب الأسلحة للحوثيين
- متورط بأعمال إرهابية
- متورط في محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
- يتواجد شهلاي حالياً على الأراضي اليمنية
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