اغتيال مسؤول أمني بارز في شبوة

بسام عبدالسلام (عدن)

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولاً أمنياً بارزاً في جهاز الشرطة المحلية بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، عقب استهداف سيارة كان يستقلها في مديرية الروضة، شرق مدينة عتق مركز المحافظة.

وأفاد مصدر في إدارة أمن شبوة، لـ«الاتحاد»، أن مجهولين أطلقوا النار على طقم عسكري، يستقله مدير أمن الروضة، الملازم مجاهد سالم باعوضه، أثناء مروره في طريق رئيسي في منطقة جول الحرجة بضواحي المديرية، لافتاً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل الملازم باعوضه، وأحد مرافقيه، في حين فرت العناصر المهاجمة إلى جهة مجهولة، وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن انتشرت في محيط المنطقة، وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية، التي نفذت الكمين المسلح.

من جهة أخرى، أطلقت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، حملة تعقب لعناصر وخلايا إرهابية، عقب تعرض دورية أمنية لهجوم مسلح في منطقة السيلة بالشيخ عثمان شمال المدينة، وأوضح مصدر محلي وشهود عيان، لـ«الاتحاد»، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجانبين في مديرية الشيخ عثمان، قبل أن تتوسع تلك المواجهات باتجاه أحياء سكنية في مديرية دارسعد، مضيفاً أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من العناصر المسلحة، عقب اقتحام عدد من الأوكار في المديريتين، وتنفيذ عملية انتشار أمني واسع في أحياء المديريتين.

وأكد المتحدث باسم شرطة عدن، النقيب عبدالرحمن النقيب، أن أجهزة الأمن لن تسمح للخلايا الإرهابية، والخارجة عن النظام والقانون، بإقلاق السكينة العامة، ونشر الفوضى والتخريب داخل مديريات العاصمة عدن، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن حققت، خلال الفترة الماضية، إنجازات أمنية كبيرة، وتمكنت في فترة وجيزة من القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية، ومداهمة أوكارها، التي يديرون منها مخططاتهم الإجرامية، لإظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة وغير مستقرة.