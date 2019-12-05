إتلاف 1600 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في بيحان

شبوة (وكالات)

نفّذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أمس الأول، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، عملية تفجير وإتلاف لألغام ومتفجرات، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، قبل اندحارها منهما العام الماضي، تحت ضربات قوات الجيش الوطني، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وبلغ عدد الألغام والقذائف التي تم تفجيرها (1600) لغم وقذيفة، غير عبوة ناسفة غير متفجرة، تم انتزاعها من مزارع ومنازل وآبار المواطنين، ومناطق الرعي، والطرقات، والمدارس، خلال الأيام الماضية.

وأوضح المشرف العام للفرق الهندسية بشبوة، المهندس عبدالله سالم حسن، أن المتفجرات التي تم إتلافها في عملية الإتلاف الثامنة، شملت (400) لغم، و(250) عبوة ناسفة، وعدداً من القذائف والذخائر غير المنفجرة.. مشيراً إلى أن فرق مشروع «مسام» تمكنت حتى الآن، من تطهير وتأمين 30 حقل ألغام ومنطقة ملغومة في مديريتي بيحان وعسيلان.

وأضاف أن إجمالي ما تم نزعه من المناطق المطهرة، بلغ نحو 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة، كانت تمثل خطراً يتهدد حياة المواطنين الآمنين من نساء وطفال.. لافتاً إلى أن المناطق المطهرة، تعتبر من المناطق ذات التأثير العالي على حياة المدنيين، كونها مناطق زراعية، ومناطق رعي، وتجمعات سكنية، وآبار مياه ومدارس وطرقات، وأشاد المهندس عبدالله، بتعاون المواطنين في تلك المناطق، من خلال الإبلاغ عن المناطق المشتبه زراعتها بالألغام، والإدلاء بأي معلومات تتعلق بذلك.