مصرع وإصابة 40 من ميليشيات الحوثي على أطراف «حيس»

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل وأصيب مالا يقل عن 40 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال تصدي القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، لهجوم واسع شنته الميليشيات المدعومة من إيران، على مديرية حيس المحررة، جنوب محافظة الحُديدة الساحلية غرب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»: إن ميليشيات الحوثي الانقلابية «دفعت، مساء الأربعاء، بأعداد كبيرة من مسلحيها لمهاجمة مواقع القوات المشتركة»، على الأطراف الشمالية الغربية لمديرية حيس، مشيراً إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم، بعد معارك عنيفة استمرت ساعات، وتوقفت في وقت مبكّر الخميس، إثر تراجع الميليشيات «التي خلفت وراءها بعض جثث قتلاها، والعديد من جرحاها».

وأكد مقتل 17 على الأقل، من عناصر ميليشيات الحوثي، وإصابة 23 آخرين، خلال المواجهات على أطراف مديرية حيس، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بنقل جثث قتلاها ومعظم جرحاها إلى المستشفى الحكومي بمدينة باجل، شمال شرق مدينة الحديدة، مركز المحافظة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وتشهد هدنة إنسانية هشة منذ عام، بموجب اتفاق السويد، وذكر العقيد الدبيش أن ميليشيات الحوثي أرسلت خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 2240 مسلحاً إلى جبهات الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري، وخروقاتها الجسيمة لقرار وقف إطلاق النار واتفاق السويد، موضحاً أن غالبية هؤلاء المسلحين «قدموا من محافظات ريمة والمحويت وذمار وصعدة، وتتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً»، ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بإرسال مقاتليها إلى خطوط التماس مع القوات المشتركة في مديريات الحديدة «على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة، ومنها السيارات المخصصة لنزع الألغام في المحافظة»، وقتل نحو 100 عنصر ميليشيات الحوثي، في المعارك المتقطعة مع القوات اليمنية المشتركة، في جبهات الحديدة، منذ 23 نوفمبر الماضي، بحسب مصادر عسكرية حكومية.

وشنت الميليشيات الحوثية، أمس الخميس، هجمات مدفعية وصاروخية على مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، مستهدفة أيضاً بشكل عشوائي تجمعات سكنية في هذه المناطق.

وكان طفلان شقيقان أصيبا، مساء الأربعاء، بنيران ميليشيات الحوثي، خلال استهدافها منطقة المتينة، جنوب مديرية التحيتا الساحلية، جنوب محافظة الحديدة، وذلك بعد يوم واحد على مقتل وإصابة ثمانية أطفال، بانفجار لغم حوثي، في منطقة المنقم بمديرية الدريهمي، وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بالأسلحة الرشاشة منطقة المتينة، ما أسفر عن إصابة الطفل عبده أحمد عبدالله (12 سنة) بطلق ناري في ساعده الأيسر، فيما أصيبت شقيقته عهود (10 سنوات) بطلق ناري في قدمها اليسرى، مشيرةً إلى أنه تم إسعاف الطفلين إلى المستشفى الميداني، في مديرية الخوخة المجاورة.