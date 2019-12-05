الإمارات تطلق حملة واسعة لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي باليمن

الحديدة، مديرية المخا (وام)

أطلقت دولة الإمارات، حملة جديدة وواسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة التي عادت بالانتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن الشقيق، وذلك في إطار برنامج الاستجابة الطارئة، وتلبية لنداء استغاثة، أطلقته عدة جهات مختصة، وتشمل الحملة توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للقطاع الصحي، في مختلف المديريات المحررة بالساحل الغربي، تعقبها حملة رش لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة.

وتسلّمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية، في مديريات المخا بمحافظة تعز، والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مجموعة من الأدوية والمحاليل المخبرية، التي ستمكنها من استقبال مئات الحالات المصابة بالحميات، وذلك تجسيداً للهدف الإنساني المنشود من قبل دولة الإمارات، والمتمثل في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين، وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وثمّن حسن هنبيق مدير عام مديرية التحيتا، وهائل شائع مدير المستشفى في المديرية، وسلطان محمود مدير عام مديرية المخا، الدور الكبير لدولة الإمارات في توفير العلاج المناسب لأهالي مديريات الساحل الغربي، وإنقاذ مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا وغيرها من الأوبئة يومياً.. وأكدوا أن دولة الإمارات عودتهم منذ تحرير مديريات الساحل الغربي، على سرعة تلبية أي نداء استغاثة، يشار إلى أن دولة الإمارات، وعبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، رفعت مطلع الأسبوع الماضي، وتيرة دعمها للقطاع الصحي في مديريات الساحل الغربي، بعد عودة انتشار الأوبئة، وتسجيل مئات الحالات المصابة يومياً، وعلى رأسها حمى الضنك.

إلى ذلك، سيّرت دولة الإمارات عيادة متنقلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمديرية المخا في محافظة تعز، تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والمواطنين، واستقبلت عيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في يومها الأول، 51 حالة مرضية، بينها 12 حالة مصابة بحمى الضنك، والبقية إسهالات مائية وأمراض الجهاز التنفسي، وفق تصريح الفريق الطبي العامل في العيادة المتنقلة.

وقال سليم المرادي، كبير منطقة الشاذلية: إن حمى الضنك والإسهالات المائية الحادة، عادت بالانتشار في منطقتهم والتجمعات السكانية المجاورة بشكل مخيف..لافتاً إلى أنهم وجهوا نداء استغاثة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي بدورها لم تتأخر في الاستجابة.

وعبّر عدد من المواطنين، عن سعادتهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، على المبادرات الإنسانية التي وصلت كل قرية على امتداد الساحل الغربي، وأكدوا أن وصول العيادة المتنقلة خفف المعاناة عن كاهلهم، باعتبار منطقتهم بعيدة نوعاً ما عن مركز المديرية، فضلاً عن الحالة المادية الصعبة لمعظم أهالي المنطقة.

من ناحية أخرى، قدمت دولة الإمارات مساعدات غذائية لأكثر من 3600 أسرة نازحة في محافظة الحديدة غربي اليمن، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل، والذي يستهدف إغاثة الأسر النازحة والأشد فقراً والمنكوبة، جراء قصف الميليشيات الحوثية، وشملت المساعدات - التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - سلالاً غذائية متكاملة لأكثر من 1660 أسرة نازحة إلى مديرية الخوخة، منها 1200 أسرة تسكن مخيم العليلي، و360 أسرة تسكن مخيم الوعرة، و100 أسرة تسكن في مخيمات مصغرة داخل أحواش في مركز المديرية، و155 أسرة تسكن في مخيم الحيمة التابعة لمديرية التحيتا.

فيما شملت البقية، الأسر الأشد فقراً في مناطق متفرقة على طول امتداد الساحل الغربي.

وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مسح دقيق ومتجدد، من قبل فرق محلية متخصصة ومدربة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، واستيعاب النازحين الجدد، وقد تم توزيع 93 ألف سلة غذائية من بداية 2019 إلى اليوم، من جانبهم، أعربت الأسر المستفيدة من المساعدات، عن سعادتها وشكرها لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، مؤكدين أن المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية، التي تسلموها من الهلال الأحمر الإماراتي، خففت المعاناة عن كاهلهم إلى حد كبير.