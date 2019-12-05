الإمارات تتطلع إلى قمة الرياض الخليجية بتفاؤل وأمل

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على حسابه الرسمي في (تويتر): «نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق». أضاف معاليه: «التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوباً».

وتلقت دولة الإمارات، الثلاثاء، دعوة من السعودية، لحضور قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل. جاء ذلك في رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسلمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال استقباله الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء الماضي، بقادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة الرياض.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة، إن الدورة الـ40 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ستبحث «الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة».

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، قد أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد في 10 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). وقال الزياني إن القادة الخليجيين سيجتمعون في الرياض في العاشر من ديسمبر، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من الشهر نفسه.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن القادة سيناقشون «عدداً من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية، والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس».