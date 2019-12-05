سقوط قذيفتين داخل قاعدة عسكرية جوية في العراق

أفاد مصدران عسكريان عراقيان أن قذيفتي مورتر سقطتا، الخميس، داخل قاعدة "بلد" الجوية في العراق.

وأكد المصدران عدم ورود أي تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.

وتستضيف قاعدة "بلد" قوات أميركية وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.

وسقطت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا أيضا.

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