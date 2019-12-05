عشرات القتلى وملايين المشردين إثر أمطار في شرق أفريقيا

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في بوروندي وأوغندا وكينيا في شرق أفريقيا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية.

وأعلن بيير نكوريكي المتحدث باسم الشرطة في بوروندي مقتل 38 شخصا على الأقل في مقاطعة سيبيتوكي شمال غربي بوروندي.

وأضاف أن الأمطار "اكتسحت المنازل أيضا".

بدوره، أعلن الصليب الأحمر ومسؤولو الشرطة في أوغندا، اليوم الخميس، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 38 آخرين، بعدما تسببت الانهيارات الأرضية الناتجة عن هطول أمطار غزيرة، في طمر منازل بشرق البلاد.

وذكر الصليب الأحمر الأوغندي أن هناك ثلاثة أطفال بين القتلى في القرى الواقعة على التلال التي تشكل سلسلة "إلدون" في منطقة "بودودا". وشردت الأمطار والفيضانات أكثر من 200 ألف شخص.

وقال روبرت توكي المتحدث باسم شرطة المنطقة إن "هناك الكثير من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانهيارات الأرضية، ولكننا لم نحدد بعد الأرقام الدقيقة".

وأوضح الصليب الأحمر أن الأنهار الموجودة في المنطقة، فاضت أيضا على ضفتيها، مما تسبب في حدوث فيضانات في مجرى الأنهار.

من ناحية أخرى، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أوغندا والكثير من الدول الأخرى الواقعة في شرق أفريقيا، تعرضت "لهطول غزير وغير معتاد للأمطار، وفيضانات".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير له صدر أمس الأربعاء، إن هناك أكثر من 2,8 مليون شخص تضرروا بسبب الأحداث، كما أفادت تقارير بوفاة أكثر من 280 شخصا آخرين. وأضافت أن نحو نصف الوفيات تقريبا وقعت في كينيا.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة من أن "المنازل والبنية التحتية وسبل العيش في أنحاء المنطقة، قد تدمرت وتضررت في المناطق الأشد تضررا، وأن خطر تفشي الأمراض المعدية - ومن بينها الكوليرا - في ارتفاع".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هطول الأمطار يرجع إلى ظاهرة مناخية تعرف باسم "المحيط الهندي ثنائي القطب". وأضاف المكتب الأممي أنه من المتوقع أن تتراجع الظاهرة في الأسابيع المقبلة. لكن "من المرجح أن تستمر الأمطار الغزيرة في ديسمبر وأن تشتد في كينيا وتنزانيا وأوغندا".

في غضون ذلك، تستعد الصومال لعاصفة مدارية تتجه نحوها من فوق المحيط الهندي.