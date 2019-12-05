كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تستعد لتمديد معاهدة "ستارت" النووية دون شروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده مستعدة بحلول نهاية العام لتمديد معاهدة ستارت الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية.

ومعاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في فبراير 2021 هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.

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وفي مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن، تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا أثناء الحرب الباردة، وانسحاب واشنطن حسب الإدارة الأمريكية، جاء بعد اتهام موسكو بانتهاكها المعاهدة وإطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا.

وبعد أكثر من 30 عاماً من توقيعها انسحبت واشنطن من المعاهدة النووية التي وقعت خلال عام 1987 بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريجان والسوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف، بهدف التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، خاصة الأسلحة الفتاكة؛ لأنها لا تحلق إلا لفترة قصيرة.

الانسحاب الأمريكي زاد من مخاوف أوروبا من انهيار معاهدات أخرى مثل معاهدة (ستارت).