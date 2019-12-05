أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية، مساء اليوم الخميس، والمتظاهرين، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || دول أوروبية: إيران تطور صواريخ باليستية

قالت ثلاث دول أوروبية، إن إيران تعمل على تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب: سأنتصر في معركة العزل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سينتصر في معركة العزل.

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