كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينتقد قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قمع السلطات الإيرانية للمتظاهرين.

وقال ترامب، خلال تصريحاته مساء الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الإيراني.

ويذكر أن أكدت السلطات الإيرانية للمرة الأولى، أن قوات الأمن قتلت متظاهرين بالرصاص، خلال ما تصفه منظمات حقوقية بأنها أدمى احتجاجات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.



واعترف التلفزيون الرسمي بقتل المحتجين، دون أن يذكر أرقاماً، جاء ذلك قبل ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران "تقتل ربما آلافاً وآلافاً من الأشخاص الآن ونحن نتكلم".

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وبسرعة امتدت الاضطرابات التي اندلعت فجأة يوم 15 نوفمبر، بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 300 في المائة، إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وأخذت منحى سياسياً، مع مطالبة محتجين من الشباب والطبقة العاملة بتنحي الزعماء الدينيين للبلاد.



وأخمدت السلطات الاحتجاجات في الأسبوع الماضي بحملة أمنية.



وقالت منظمة العفو الدولية، إن لقطات مصورة كثيرة للغاية أظهرت بعد أن فحصها جهاز التحقق الرقمي في المنظمة قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق النار على المحتجين.