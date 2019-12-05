رونار يقود السعودية لنهائي كأس الخليج على حساب المسضيف قطر

تمكن المنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي، من الوصول لنهائي كأس الخليج العربي، بعد أن فاز على منتخب البلد المستضيف قطر، بهدف دون رد، في مباراة نصف النهائي، التي جمعت بينهما، مساء اليوم بملعب “الوكرة”.
هدف المنتخب السعودي الوحيد، سجله اللاعب الحمدان، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وهو الهدف الذي منح بطاقة النهائي لمنتخب “الخضر”.
وسيلاقي المنتخب السعودي في المشهد الختامي، منتخب البحرين، الذي سبق له وأن أزاح، في وقت سابق من اليوم، منتخب العراق، في نصف النهائي الأول، بضربات الترجيح، مع العلم أن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.
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