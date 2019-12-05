فرنسا تضرب تحت الحزام.. “أ.ف.ب” تصف انفصالية بـ”غاندي الصحراء”

بدأت الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا تخرج إلى العلن، وبدأ الأمر يتخذ أبعادا سياسية كبيرة.

وقد فجّرت وكالة الأنباء الفرنسية الوضع، أول أمس، بنشرها قصاصة تضمنت تمجيدا للناشطة الانفصالية أمينتو حيدر، حيث وصفتها بغاندي الصحراء، وخصتها بنقل تصريحاتها المعادية للمغرب.

خروج إعلامي ردّ عليه المغرب بشكل شبه فوري، حيث نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصات تهاجم زميلتها الفرنسية، وتطعن في نزاهتها وحيادها تجاه المغرب.

وفي خلفية المشهد يوجد مشروع القطار فائق السرعة المرتقب إنجازه بين مدينتي مراكش وأكادير، حيث توالت التسريبات الإعلامية التي تؤكد إصرار فرنسا على إنجاز المشروع، رغم أن المغرب حصل على عرض أقل كلفة من الصين.