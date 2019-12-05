قناة روسية تعرض حقيبة بوتين النووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - للمرة الأولى، نشرت قناة روسية اليوم، الخميس، مشاهد للحقيبة النووية، التي تلازم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أينما حل، في مقطع فيديو (الدقيقة 2:36) يظهر بوضوح محتويات الحقيبة النووية، ومن بينها أزرار، أحدها أبيض اللون، لإطلاق الصواريخ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم، عن مقدم البرنامج على محطة "زفيزدا" قوله إن "هذه الحقيبة يحملها ضابط يتواجد على الدوام في مكان ما بقرب القائد الأعلى للجيش الروسي. أحد مكونات هذه الحقيبة كرت الذاكرة، وهو أحد المفاتيح في الحقيبة".

سيكون الجمهور الروسي يوم الأحد المقبل على موعد مع مشاهدة مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الموجودة تحت الأرض، والذي تتم عبره إدارة وتوجيه كل الترسانة النووية البرية لروسيا.

وأضافت قناة "روسيا اليوم" إنه خلال البرنامج سيتم عرض عملية تحميل الصواريخ النووية على منصات الإطلاق تحت الأرض لأول مرة، كما سيعرض التلفزيون عملية اختبار أبواب مقر القيادة التي يبلغ وزن الواحد منها بضعة أطنان.

وتُعرف الحقيبة النووية لبوتين في روسيا باسم "كازبيك"، وهي عبارة عن جهاز يحمل شفرات لتفعيل الترسانة النووية الروسية، ويمتلكها فقط أعلى قادة سياسيين وعسكريين.

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من خلال "كازبيك" يمكن إطلاق الصواريخ الاستراتيجية الروسية من أي مكان، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وتشير الوكالة إلى أنه تم إنشاء هذه الحقيبة في معهد البحوث العلمي للأجهزة والمعدات الآلية في موسكو، ودخل النظام حيز التنفيذ في عام 1983.

يتواجد من "الحقيبة النووية" 3 نسخ، يمتلك بوتين نسخة، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، النسخة الثانية، ورئيس هيئة الأركان العامة النسخة الثالثة.

ويوجد حامل شخصي للحقيبة، وضابط شخصي يحرسها، ويتناوب رؤساء روسيا على مدار التاريخ على تسلم الحقيبة النووية، من خلال خطاب متلفز يتم الإعلان فيه عن تسليم الحقيبة للرئيس الجديد.