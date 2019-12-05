صفقة العسكر: طائرات "ميغ 29" الروسية تتحطم بمصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت اليوم الخميس، طائرة حربية مصرية أثناء رحلة تدريبية وتمكن قائدها من النجاة قفزا بالمظلة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري.

وقال المتحدث في بيان إنه "في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم (الخميس) وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها".

وأضاف أن "الطيار تمكن من القفز بالمظلة وجارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن "اليوم الخميس الموافق الخامس من كانون الأول (ديسمبر) في مصر، وأثناء القيام برحلة تدريبية، تحطمت طائرة من طراز ميغ 29 الواردة من قبل روسيا لصالح سلاح الجو المصري كجزء من عقد تجاري تم توقيعه عام 2016".

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وبحسب عسكريين روسيين فإنه وفقًا للمعلومات الأولية، تمكن الطيار المصري من الخروج، لكن حتى الآن لم يتم تلقي بيانات محددة حول حالته الصحية، وأن يكون سبب الحادث "أعطالا فنية في نظام مراقبة المقاتلة المتكامل، أو إجراءات تجريبية غير صحيحة".

وأشارت مصادر "فيدوموستي" إلى أن أسباب الحادث سيتم تحديدها من قِبل لجنة خاصة من القوات الجوية المصرية، على أن يرسل الجانب الروسي قريبًا متخصّصيه إلى القاهرة للمساعدة في التحقيق.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.