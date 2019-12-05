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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
أعلنت أمانة العاصمة الأردنية عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من عصر اليوم الخميس للتعامل مع الحالة الجوية، بناء على نشرات دائرة الأرصاد.
ودعت أمانة العاصمة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة، الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية وغرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية.
وأكدت أنها تتابع من خلال دوائرها المعنية ومراكز الطوارئ التابعة لها، "تطورات الحالة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ووفق ذلك سيتم تحديث مستوى حالة الطوارئ وعليه ستعمل كوادر الأمانة بكامل طاقتها في الميدان من كوادر بشرية وآليات وورش فنية".
وحذرت المواطنين من التواجد بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مياه تصريف الأمطار من سطوح البيوت بالصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق، و"عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف المياه وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية".
كما دعت المقاولين وأصحاب المشاريع المبادرة إلى تأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، بالإضافة لضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والأودية.
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