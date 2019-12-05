البرلمان يصوت على قانون مفوضية الانتخابات ويرفع جلسته الى الاسبوع القادم

صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". واضاف ان "المجلس رفع جلسته الى الأسبوع القادم".

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