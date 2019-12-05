الاخضر السعودي يثأر من العنابي القطري ويبلغ نهائي خليجي 24

رياضة 2019-12-05 | 19:48 5,887 مشاهدة ثأر المنتخب السعودي من نظيره القطري، بتغلبه عليه 1-0 في المباراة التي اقميت على استاد الجنوب ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 24". وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ليهدي الاخضر فوزاً مثيراً وضعه في المباراة النهائية. وسيلعب الاخضر السعودي مع نظيره البحريني في المباراة النهائية يوم الاحد المقبل.



وثأر المنتخب السعودي من نظيره القطري، بعدما خسر معه في 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2019.

وثأر المنتخب السعودي من نظيره القطري، بعدما خسر معه في 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2019. المحرر: محمد خليل

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