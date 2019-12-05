ترامب عن الانتفاضة الشعبية بإيران: أمريكا تساند المحتجين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حملة إيران القمعية على المتظاهرين، قائلًا: "الولايات المتحدة ستساند المحتجين هناك".



وأدلى ترامب بتصريحه للصحفيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، أن النظام الإيراني يواصل ارتكاب جرائم "شنيعة" في حق المتظاهرين السلميين، مؤكدا أن الوقت قد حان لتدخل الأمم لوقف تلك الممارسات وعزل النظام.

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وأوضح هوك، في مؤتمر صحفي، أن طهران تحجب المعلومات عن عدد قتلى المظاهرات والمعتقلين، وتابع قائلًا "تلقينا تقارير تفيد بأن النظام الإيراني يرتكب انتهاكات مخالفة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات".





وفي منتصف الأسبوع الجاري، أفادت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا خلال حملة القمع.

واعترف التلفزيون الرسمي الإيراني أيضاً بقتل المحتجين دون أن يذكر أرقاما؛ وبدأت الاضطرابات في إيران منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة