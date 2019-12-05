واشنطن : السلطات الإيرانية قتلت أكثر من ألف شخص في الاحتجاجات الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

إتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك قوات الأمن الإيرانية بقتل أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات على زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

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وقال هوك للصحفيين في وزارة الخارجية: ”مع بدء تكشف حقيقة ما جرى في إيران، يبدو أن النظام ربما قتل أكثر من ألف مواطن إيراني منذ بدء الاحتجاجات“.

وشهدت المدن الإيرانية إحتجاجات إنطلقت في 15 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن رفعت الحكومة فجأة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 بالمئة بسرعة، وأمتدت إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وأخذت بعدًا سياسيًا مع مطالبة الشبان والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.

ولم تعلن طهران عن إحصاء رسمي لعدد القتلى لكن منظمة العفو الدولية قالت يوم الإثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 208 محتجين، ما يجعل الاضطرابات هي الأكثر دموية منذ انتفاضة 1979 التي دفعت برجال الدين الشيعة إلى السلطة.