الجيش المصري يكشف حقيقة سقوط مقاتلة لعطل مفاجئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية، اليوم الخميس، في إطار نشاط تدريبي.



وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصري في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن المقاتلة سقطت أثناء القيام بطلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب، حيث حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد قالت إن مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع تحطمت في مصر خلال طلعة تدريبية، وأكد مسؤولان في الصناعات الدفاعية الروسية، أن سبب الحادث قد يكون ناجما عن أعطال فنية في نظام مراقبة المقاتلة أو إجراءات تجريبية غير صحيحة.