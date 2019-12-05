شركة روس آتوم الروسية تعلق عملها بمنشأة "فوردو" الإيرانية لأسباب تقنية

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية أنها "أبلغت ​الحكومة الايرانية​ بتعليق أعمالها على إنتاج النظائر المشعة المستقرة لأغراض طبية بمنشأة "فوردو" ال​إيران​ية، لأسباب تقنية". وفي بيان لها، اوضحت الشركة ان "قرار التعليق اتخذ بعدما بدأت إيران في السادس من تشرين الثاني بضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الموقع نفسه الذي تنتج فيه نظائر التيلوريوم والزينون المشعة المستقرة للأغراض الطبية، وذلك تنفيذا للمرحلة الرابعة من قرار ​طهران​ تقليص التزاماتها ضمن ​الاتفاق النووي​".

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