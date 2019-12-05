مدفيديف: روسيا بحاجة إلى تطوير قطاعي الإنترنت والذكاء الاصطناعي

تطرق رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف إلى مسألة تطور قطاع ​الإنترنت​ والذكاء الاصطناعي في ​روسيا​، مشيراً إلى أن "شركة الإنترنت الروسية "ياندكس" لها دور كبير في تطوير ​اقتصاد​ الإنترنت الروسي، علما أن رأسمالها بلغ 850 مليار روبل. وازدادت أرباحها الصافية في الربع الأول للعام الجاري بنسبة 69% فبلغت 3 مليارات روبل لكن تلك الشركة بحاجة إلى ضبط وتنظيم خفيفين من جانب ​الحكومة الروسية​.".

ولفت إلى أن "قيمة أسهمها صارت تنخفض بشكل سريع بمجرد أن بدأ ​البرلمان الروسي​ يناقش مشروع قانون بشأن فرض قيود على مساهمة شركات أجنبية في الموارد المعلوماتية الروسية ولكن بعد أن وصلت الشركة والحكومة إلى حل وسط يرضي كلا الجانبين عادت الأوضاع، حسب مدفيديف، إلى مجراها الطبيعي"، مشددا على "ضرورة ضبط نشاط الشركات العاملة في مجال التقنيات العالية"، مشيرا إلى أن "عملية الضبط والتنظيم هذه يجب أن تكون ذكية".

وأشار إلى أن "أحدا لا يسعى إلى حجب ​يوتيوب​ أو فرض قيود على عمله في روسيا، أما الخطوات التي تتخذها الحكومة الروسية فإنها ترمي، إلى حماية الإنترنت الروسي من أي تدخل أجنبي والحيلولة دون فصله عن شبكة الإنترنت العالمية"، لافتاً إلى "مسألة تطور الذكاء الاصطناعي في روسيا"، قائلا "إن سوق هذا القطاع تقدر العام الجاري بملياري روبل. وتتوقع وزارة الاتصال أن يرتفع هذا المعدل بحلول عام 2024 إلى 160 مليار روبل".