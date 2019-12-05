مساعد الرئيس الأوكراني يشبه دونباس بفلسطين

لفت مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك إلى ان "كييف قد أقرت "الخطة ب" لبناء جدار عازل مع منطقة دونباس المعلنة استقلالها من جانب واحد جنوب شرقي البلاد"، مشيراً إلى أن "السلطات الأوكرانية ستشارك في قمة نورماندي القادمة في ​باريس​، بأمل واستعداد للمفاوضات وأن رئيس ​أوكرانيا​ سيطرح خلال القمة موقفا قويا".

وأشار إلى أنه "إذا لم تلمس السلطات الأوكرانية "استعداد ​روسيا​ لتنفيذ اتفاقات ​مينسك​ أو المضي قدما نحو حل سلمي ضمن إطار زمني واضح، ستلجأ للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وخاصة ​إسرائيل​ في مجال بناء الجدران الفاصلة"، مذكراً بأن "إسرائيل تستولي على الأراضي الفلسطينية في انتهاك لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​، وأن نشاط الاحتلال هذا تسبب بتدهور العلاقات بين إسرائيل ودول العالم".