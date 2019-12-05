أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستستضيف القمة الثانية حول ​سوريا​ بحضور قادة ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​تركيا​ في شباط المقبل.

وأوضح أردوغان "أننا قررنا عقد قمة رباعية كهذه مرة واحدة في ​السنة​ على الأقل، وأجمعنا على أن القمة الثانية ستنعقد في شباط ب​اسطنبول​".

والتأمت قمة القادة الأربعة الأولى حول سوريا الثلاثاء الماضي على هامش اجتماعات حلف الناتو في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنعقد القمة الرباعية الثانية حول سوريا في شباط المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.