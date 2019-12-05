البرلمان التركي يقرّ الاتفاق البحري مع حكومة السراج

صادق ​البرلمان التركي​ على "اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ في ​البحر المتوسط​، الموقع بين ​أنقرة​ و​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، وصوت لصالح الاتفاق 293 نائبا في البرلمان من اصل 306 نواب، وذلك بعد مصادقة لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عليه".

يذكر أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ كان قد وقع مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​ في 27 تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط..