البرلمان التركي يقرّ الاتفاق البحري مع حكومة السراج

صادق البرلمان التركي على "اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر المتوسط، الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وصوت لصالح الاتفاق 293 نائبا في البرلمان من اصل 306 نواب، وذلك بعد مصادقة لجنة الشؤون الدولية في البرلمان عليه".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في 27 تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط..
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