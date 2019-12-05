غريشام: ترامب لم يتركب أي ذنب غير قيادة البلاد إلى اقتصاد مزدهر وجيش قوي

علقت المتحدثة بإسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن عزمها صياغة لوائح الإتهام ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أنه "يجب على بيلوسي والديمقرطيين أن يخجلوا من أنفسهم ".
وشددت غريشام على أن "ترامب لم يتركب أي ذنب غير قيادة البلاد إلى اقتصاد مزدهر وجيش قوي"، معلنة أن "البيت الأبيض يتطلع إلى محاكمة نزيهة في مجلس الشيوخ".
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