غريشام: ترامب لم يتركب أي ذنب غير قيادة البلاد إلى اقتصاد مزدهر وجيش قوي

علقت المتحدثة بإسم ​البيت الأبيض​ ​ستيفاني غريشام​، على إعلان رئيسة ​مجلس النواب​ ​نانسي بيلوسي​ عن عزمها صياغة لوائح الإتهام ضد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، معتبرة أنه "يجب على بيلوسي والديمقرطيين أن يخجلوا من أنفسهم ".

وشددت غريشام على أن "ترامب لم يتركب أي ذنب غير قيادة البلاد إلى ​اقتصاد​ مزدهر وجيش قوي"، معلنة أن "البيت الأبيض يتطلع إلى محاكمة نزيهة في مجلس الشيوخ".