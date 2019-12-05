وزير النفط الايراني: الالية المالية الاوروبية دون التبادل المالي لن تجدي نفعا

لفت وزير ​النفط​ ال​ايران​ي ​بيجن زنكنة​ إلى أنه "طالما لم يتم التبادل المالي فإن شئيا جديدا لم يحصل بالنسبة للالية المالية الاوروبية "اينستكس"، مشيراً إلى أن "شرط التفاوض مع ​اميركا​ هو انهاء الحظر بشكل كامل بالنسبة للنفط والتعاملات المصرفية".

وأشار إلى أنه "عند رفع الحظر الاميركي عن ايران، فانها لن تقبل أي قيود على مستوى انتاجها النفطي وستنتجه بطاقة قصوى"، لافتاً إلى أنه "سيدعم قرار اعضاء اوبك في حال إرتأوا خفض مستوى الانتاج الحالي".