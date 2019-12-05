يعقوبيان: القاضي ابراهيم لم يستدعني ودخلت السفارة الاميركية لبيع منزلي

نفت النائب ​بولا يعقوبيان​ ان "يكون المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، قد اتصل بها او طلب منها ان تدلي بإفادتها بما يخص الدعوى المقدمة من وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​"، مشيرةً الى انها كانت قد قدمت إخبار الى القاضي ابراهيم قبل دعوة باسيل، واللائحة المقدمة التي تم اقتطاع منها جملة هي اكثر من 70 صفحة تفند قضية ​الفساد​ الحاصل في ملف البواخر، وتؤكد في كل صفحة فساد الوزير المسؤول بالوزارة"، واصفةً اياه بالـ"فاسد فوق العادة"، مطالبة بـ"المطالب التي يطالب بها الشارع ومن ضمنها ​الانتخابات النيابية​ المبكرة".

وبما يخص زيارتها الى ​السفارة​ الاميركية في عوكر، اوضحت يعقوبيان انها "دخلت السفارة من اجل توكيل زوجها السابق موفق حرب ببيع بيت لهم في ​الولايات المتحدة الاميركية​".