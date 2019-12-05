نفت النائب بولا يعقوبيان ان "يكون المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، قد اتصل بها او طلب منها ان تدلي بإفادتها بما يخص الدعوى المقدمة من وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل"، مشيرةً الى انها كانت قد قدمت إخبار الى القاضي ابراهيم قبل دعوة باسيل، واللائحة المقدمة التي تم اقتطاع منها جملة هي اكثر من 70 صفحة تفند قضية الفساد الحاصل في ملف البواخر، وتؤكد في كل صفحة فساد الوزير المسؤول بالوزارة"، واصفةً اياه بالـ"فاسد فوق العادة"، مطالبة بـ"المطالب التي يطالب بها الشارع ومن ضمنها الانتخابات النيابية المبكرة".
وبما يخص زيارتها الى السفارة الاميركية في عوكر، اوضحت يعقوبيان انها "دخلت السفارة من اجل توكيل زوجها السابق موفق حرب ببيع بيت لهم في الولايات المتحدة الاميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: القاضي ابراهيم لم يستدعني ودخلت السفارة الاميركية لبيع منزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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