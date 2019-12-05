نشر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، صورة والده الرّاحل ​كمال جنبلاط​ وأرفقها بالتصريح التالي: "وستبقى ​المختارة​ على مدى الأجيال وسيبقى فينا وينتصر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط لوالده: ستبقى المختارة على مدى الأجيال وسيبقى فينا وينتصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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