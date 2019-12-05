ابراهيم السيد عرض مع وفد من الحزب السوري القومي اخر التطورات في لبنان

استقبل رئيس المجلس السياسي في ​حزب الله​ ​السيد ابراهيم أمين السيد​ وفداً من قيادة ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ برئاسة نائب رئيس الحزب ​وائل الحسنية​، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. واعتبر المجتمعون أن "مطالب الناس المعيشية والاقتصادية هي مطالب محقة ومشروعة، وعلى ​الحكومة​ المقبلة تحقيقها بالسرعة القصوى، والبدء بمعالجات جادة وجذرية لكل المشاكل والأزمات الاقتصادية"، مؤكدين "أهمية اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية"، مشددين على "ضرورة تحصين ​لبنان​ في وحدته واستقراره وعناصر قوته، والتمسك بالخيارات الوطنية التي تحفظ لبنان موقعاً ودوراً بوجه العدوانية "الاسرائيلية" وسياسات الهيمنة الأميركية ، لا سيما ​سياسة​ إحداث الفتن في لبنان والمنطقة".

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