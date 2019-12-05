لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ "​سعد الحريري​ سياسيّ حكم البلد 30 سنة مع عائلته وآخرين، ويرفض اليوم ترؤّس حكومة تكنوسياسية بشراكتهم، لكنه يقبل بتسمية رئيس لحكومة تكنوسياسية"، مشيرا الى أن "الرئيس المُسمّى بالعتمة يتسوّل منصبه ووزراءه من الحريري والآخرين! هاتوا اللقب، وإركبوا ع ضهري! رؤساء آخر زمن، و​رشيد كرامي​ يتلوّى في قبره".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الحريري يرفض ترؤّس حكومة تكنوسياسية لكنه يقبل بتسمية رئيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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