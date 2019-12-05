بزي: على الحريري دعم شخص معين لرئاسة الحكومة منعا لحصول المفاجئات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ أنه "لا مجال للنكد والدلع ولا حالة الترف والجميع يعلم هول المشهد الاقتصادي والمالي والمصرفي وغيره من الأمور ولا أعتقد أن مصير البلد يحتمل التعامل معه في هذا النوع من المزاح وهناك من يتدلل ويتدلع".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بزي إلى أن "الخليلين اجتمعا يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وتمحور الكلام حول النقط الاخيرة في موضوع ​سمير الخطيب​ وما زال هناك اصرار من الفريق الآخر على التمسك بالحريري لكي يتم تكليفه ب​رئاسة الحكومة​ وهذا الموضوع يتوقف عنده أو يسمي شخصية ويعلن انه داعما لها منعا لحصول مفاجئات غير سارة في هذا النطاق".

وشدد على أن "الموقف الرسمي ال​لبنان​ي ثابت ومعروف وقوي عمدما يتعلق الامر في السيادة اللبنانية باطار تريسيم الحدود البحرية وهناك ضغوطات كثيرة على لبنان إن كان في ​ملف النازحين السوريين​ حيث سمعنا الكثير من الكلام في الخارج بشأن دمجهم مع ​المجتمع اللبناني​ و​صفقة القرن​ وما تلقاه لبنان من رشاوى للقبول بتوطين ​اللاجئين​ الفلسطيين".