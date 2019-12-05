أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية أحياناً وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، يتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة،كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس غد غائم مع انخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للثلوج على إرتفاع 1500 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.