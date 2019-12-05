طقس غد غائم مع انخفاض ملموس بالحرارة وتساقط للثلوج على إرتفاع 1500 متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، يتوقع تساقط بعض ​الأمطار​ المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية أحياناً وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً بعد الظهر كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة،كما يتكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية (نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600متر وما فوق.