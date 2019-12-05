شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوقك فى حالة تآخر إقلاع الطائرة لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا من المواطنين يستخدمون الطائرة كوسيلة للسفر وأسوء نداء ممكن يسمعه الراكب وهو بالمطار بأن رحلته سيتم تأجيل إقلاع الطائرة عن الميعاد المحدد لإقلعها لبعض الوقت.

الأمر الذى يصيب الكثير منهم بخيبة أمل وقاق وإزعاج خصوصا إذا كان سوف يتوقف بمطار آخر لإستكمال رحلتة وما يطلق عليه الترانزيت ، والبعض قد تكون تأشيرة دخوله إلى الدولة التى مسافر إليها قد قاربت على الإنتهاء ولذلك نقدم لك حقوقك التى أقرتها لك قوانين تنظيم الطيران المدنى عالميا

فقد أوضحت القوانين العامة للطيران المدني لعموم المسافرين الإجراءات المتبعة إن تأخرت الرحلات عن الوقت المحدد للإقلاع، وذلك بهدف تسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتأكيد على حقوق المسافر.

ويأتي ذلك، ضمن نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ"

Advertisements

وأوضحت القوانين، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع، فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة .

يذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.