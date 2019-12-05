شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "صناعة البرلمان" تناقش الأزمات التى تواجه صناعة الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الاجتماع الأول صباح الأحد لمناقشة موضوع صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى، وما تتعرض له الصناعة من أزمات منها إرتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز والكهرباء، وأيضا إرتفاع الجمارك والضرائب وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات، وتمت دعوة وزراء التجارة والصناعة, والبترول والثروة المعدنية, والمالية.

أما الاجتماع الثانى فسيُعقد صباح الاثنين، حيث ستعقد اللجنة جلسة إستماع لوزيرى الصحة والسكان وقطاع الأعمال العام لمناقشة موضوع صناعة الدواء كصناعة قومية واستراتيجية للدولة والمشكلات التى تتعرض لها والتى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم توافر الإمكانيات لتصنيع المواد الخام وضعف الرقابة، وأيضا صعوبة تسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي ما أدى إلى نقص فى بعض المنتجات الدوائية الحيوية الهامة لدى المرضى.

وتعقد اللجنة اجتماعا ثالثا صباح الثلاثاء لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة نانسى نصير بشأن تباطؤ الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة الرئيس لدعم الصناعة، وذلك بحضور محافظ السويس ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعقد اللجنة آخر اجتماعاتها خلال الأسبوع المُقبل ظهر الثلاثاء لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائبين عصام الصافى وبلال النحال بشأن الإنشاءات المقامة بدون ترخيص بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة والخاصة بالبورصة السلعية، وأيضا دور جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية وعدم تفعيل خدمة ما بعد البيع من قبل بعض الشركات حسبما ورد بطلبى الإحاطة.