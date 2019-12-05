برر جرائمه بـ”القرقوبي”.. اسئنافية طنجة تدين “شفار مسنانة” بـ10 سنوات نافذة

قضت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، قبل قليل، بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق شخص، متهم بعدة سرقات موصوفة، وحيازة سلاح أبيض، على خلفية اعتراضه لسبيل مواطنين بمنطقة مسنانة.

واعترف المتهم “م.ب”، البالغ من العمر 25 سنة، أمام المحكمة، بالتهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه لم يكن في كامل وعيه، خلال ارتكابه للسرقات، مبررا ذلك بابتلاعه أقراصا طبية، كان أحد أصدقائه يمنحه إياها، في كل مرة فقد فيها شهيته، قبل مباشرة سرقاته، ما أثار استغراب المحكمة.

وقالت إحدى الضحايا “خ.م”، للمحكمة ذاتها، إنها كانت تنتظر حافلة نقل العمال بمنطقة مسنانة حوالي الساعة 7 صباحا، قبل أن يباغثها الجاني بساطور، ويسلبها هاتفها النقال.

فيما كشفت ضحية أخرى للمحكمة نفسها أنها تعرضت للضرب بواسطة ساطور، حوالي الساعة 10 ليلا، عندما كانت تنتظر حافلة لنقل العمال، لتقلها إلى مقر عملها في المنطقة الصناعية الحرة.

وكان المتهم قد اعتراض سبيل سيارة أجرة بواسطة سيف من الحجم الكبير، في منطقة مسنانة، قبل أن يتمكن مواطنون من محاصرته، والاتصال بالعناصر الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، وأوقفته.