الحكومة تؤيد قرار الأمن بمنع “تيفو” الرجاء..عبيابة: “نرفض التعبيرات الخارجة عن الإطار”

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، دعمها الكلي لقرار السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، المتمثل في منع “تيفو” كانت جماهير فريق الرجاء البيضاوي، تنوي رفعه خلال المباراة الأخيرة التي استضاف فيها الفريق الأخضر، الترجي التونسي، ضمن أولى مباريات المجموعة الرابعة من عصبة الأبطال الإفريقية.

هذا الدعم، جاء على لساء الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضية الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي نظمها اليوم، والذي أكد فيها رفض الحكومة لأي ” تعبيرات خارجة عن الإطار”.

وقال المتحدث نفسه إن” الرياضية يجب أن تكون نظيفة، التعبيرات الفنية مطلوبة، ولكن التعبيرات التي تخرج عن هذا الإطار مرفوضة بشكل تام”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة ” ترفض أن تكون الملاعب في المغرب خارجة عن الرياضة، والجمهور بعيد عن هذه التعبيرات”.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه الفضائل المساندة للرجاء، بيانا مشتركا، تؤكد فيه عدم مسؤوليتها على “التأويلا السياسية” للرسائل التي رفعتها في “الديربي” الأخير أمام الوداد، فإن الحكومة تعتبر بأن هذه التعبيرات “خارجة عن الإطار”.