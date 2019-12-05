خطير.. دواعش محتملون يعقدون لقاءات ليلية بمدن مغربية

اعتقال 4 جهاديين محتملين في الناظور وإسبانيا، مكن التنسيق الأمني والاستخباراتي بين المغرب وإسبانيا، من تفكيك شبكة إرهابية لدعم تنظيم داعش تنشط بين البلدين، واعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم ينتمون إلى التنظيم.

وأبرزت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية نظموا لقاءات ليلية في منازل بمدينة مليلية المحتلة ومدن مغربية قريبة من الحدود. لكن الخطير هو إشارة بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، إلى أنه «على غرار أفرادالخلية، كان يحضر (تلك اللقاءات) أفراد آخرون يقاسمونهم التفكير المتطرف نفسه»؛ كما أن أفراد الخلية لديهم ارتباطات بجهاديين خرجوا من إسبانيا والمغرب للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

بلاغ الداخلية الإسبانية، كشف أن عملية أمنية مشتركة بين البلدين أدت إلى اعتقال أربعة أشخاص، يوم أمس الأربعاء، ينتمون إلى داعش. وتابع المصدر أنه جرى اعتقال مغربي واحد بإسبانيا وثلاثة آخرين بالمغرب.

فيما قالت «إلباييس» إن الثلاثة اعتقلوا بالناظور، مبرزة أنهم كانوا يحرضون على تنفيذ اعتداءات انتقاما لمقتل البغدادي. ويعتبر المعتقل بإسبانيا، البالغ من العمر 31 عاما، منسق ومحرك الخلية.