وعد انتخابي.. مرشح جزائري يعد بمنح شهادة البكالوريا لكل “حفظة القرآن”

وعد المرشح الرئاسي والمحسوب على التيار الإسلامي بالجزائر عبد القادر بن قرينة، أن يمنح ـ حال فوزه بالرئاسة ـ شهادة البكالوريا، وبدون المرور بمراحل التعليم المختلفة والمؤهلة للشهادة، لكل من يحفظ القرآن الكريم، والأربعين النووية، ويحمل رسالة في الفقه المالكي ورسالة في اللغة العربية، وأنه بإمكان هؤلاء التقدم إلى الجامعة مباشرة، وذلك بحسب وعده.

وكان بن قرينة قد قال في مؤتمر جماهيري بحملته الانتخابية أنه في تسعينيات القرن الماضي، طلب صندوق النقد الدولي من الجزائر رهن سلالة غنم أولاد جلال، كشرط للموافقة على منح الجزائر قروضا من الصندوق، غير أن السلطات الجزائرية رفضت الطلب حفاظا على السلالة من السيطرة عليها وفق زعمه

وبن قرينة سياسي جزائري شغل من قبل منصب وزير السياحة وكذلك نائب رئيس البرلمان الجزائري.