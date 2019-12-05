إصابة هازارد ومارسيلو... ضربتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة كفيلة أن توجعه، بعد أن تقرّر غياب نجميّ الفريق، هازارد ومارسيلو، عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة المزمع عقدها، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد أن تمّ التأكّد من إصابتهما اليوم الخميس.

وتعرّض هازارد للإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت الشهر الماضي لكن الفحوص الأولية أظهرت كدمات فقط، وكان من المتوقع أن يغيب عن الفريق لمدة عشرة أيام.

لكن الريال ذكر أنّ هازارد-الذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار) في الصيف الماضي من تشلسي الإنجليزي-تعرّض لكسر صغير في كاحله، وذكر النادي في بيان أن تطورات إصابة هازارد بكدمة في قدمه اليمنى أظهرت وجود كسر دقيق خارجي غير مكتمل.

ويتوقع أن يغيب هازارد لشهر إضافي، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، وتم تشخيص حالة مارسيلو بإصابة في ربلة الساق (السمانة)، ويتوقع أن يغيب عن مباراة برشلونة أيضًا، ويذكر أن الريال وبرشلونة يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك كل فريق 31 نقطة من 14 مباراة بالدوري حتى الآن، ويسعى كلاهما للفوز في الكلاسيكو والانفراد بالقمة.