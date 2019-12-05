الشرعية تطالب بموقف دولي حازم تجاه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة

الخميس 5 ديسمبر 2019

اجتماع الحكومة في عدن

جددت الحكومة الشرعية، مطالبتها للمجتمع الدولي بموقف دولي حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري عبر اذرعها الإرهابية وبينها مليشيا الحوثي في اليمن، والذي سيكتوي بناره العالم باجمعه دون استثناء .



جاء ذلك في إجتماع الحكومة الدوري اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي وقف امام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وأخرها ما كشفته وزارة الدفاع الأمريكية أمس عن ضبط أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية .

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وأكدت الحكومة إن النظام الايراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة .. لافتا إلى ان هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي .

وذكرت الحكومة بالتحذيرات المبكرة التي اطلقها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

وجددت الحكومة التأكيد ان اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة امن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وان الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الايراني..

وبين أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما وايران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف امن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.