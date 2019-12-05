عدن .. نجاة قائد بارز في الحزام الأمني من محاولة إغتيال

الخميس 5 ديسمبر 2019

العميد عبدالله عمر الدماني

قالت مصادر محلية، أن قائد الحزام الامني بمديرية لودر العميد عبدالله عمر الدماني، نجا اليوم الخميس، من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة إستهدفت موكبه في مفرق شوحط بمدينة لودر .

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وبحسب المصادر، فإن العبوة تم زراعتها من قبل مجهولين في مفرق شوحط بهدف إستهداف موكب الدماني أثناء عودته من الجولة التفقدية الذي قام بها لبعض المواقع .

وذكرت المصادر، أنه تم إكتشاف العبوة الناسفة وتفجيرها من قبل الخبراء الذين أفشلوا هذا المخطط الارهابي الجبان .

وتاتي هذه العملية الذي حاولت استهداف العميد الدماني بعد ساعات من الاجتماع الذي تراسه القائد بحضور كافة القيادات الامنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والذي نص الاجتماع على الوقوف بقوة وحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بامن المدينة واستقرارها .