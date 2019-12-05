شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجتاح خيام النازحين السوريين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

اجتاحت مياه السيول اليوم الناجمة عن الأمطار خيام ومنازل النازحين من سوريا في مختلف المناطق اللبنانية. وغمرت المياه خيام النازحين السوريين والفلسطينيين داخل مخيمات الرشيدية وجل البحر والبرغلية وعين الحلوة وتجمعات النازحين في الناعمة والقسطا، مما دعا السكان للنزوح إلى مناطق بعيدة عن مستنقعات المياه. وفي سياق متصل، ضربت عاصفة جوية وغزارة مياه الأمطار تجمع جل البحر للاجئين والنازحين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية مخلفةً وراءها أضراراً مادية كبيرة بعد أن دخلت أمواج البحر إلى خيام اللاجئين وتسببت بهدم بعض الجدران لجهة البحر.

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