شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يمرر مساءلة ترامب الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر مطلعة على عملية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب قد تصوت بحلول الخميس المقبل للتوصية بتقديم اتهامات مساءلة رسمية لترامب وطرحها للتصويت أمام مجلس النواب بكامل أعضائه. وأضافت إنه من المتوقع أن تنتقل اللجنة إلى الاتهامات المعروفة باسم بنود المساءلة في موعد لا يتجاوز أوائل الأسبوع التالي.

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