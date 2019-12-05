شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي : عبد الرضا شهلات متورط في محاولة اغتيال «الجبير» والان نبدء بالتفاصيل

• 10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قيادي بالحرس الثوري باليمن

كشف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، عن اسم أحد المتهمين في محاولة اغتيال وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير في 2011.

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وقال "هوك"، في مؤتمر صحفي إن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلات متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة، وهو من قام بالتخطيط لمحاولة اغتيال عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية.

وأضاف :" نعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

وأكد أن النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية