شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية : إعادة انتظام عمل المؤسسات وفقاً لاتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

استعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، وبحضور محافظي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، عدد من المواضيع والقضايا والمستجدات في ضوء الأولويات والمهام بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية أخوية من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وناقش مجلس الوزراء ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس ايجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة.

وتدارس المجلس مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء الاتفاق، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس.. وتم التأكيد بهذا الخصوص على التزام الحكومة الكامل وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تنفيذ ما يخصها من بنود في الاتفاق، وبما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة لاستكمال معركة اليمن الوجودية في انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

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وأشاد مجلس الوزراء بالدور الاخوي الصادق للمملكة الشقيقة على دعمها المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات، والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية، وما بذلته من جهود للتوصل إلى اتفاق الرياض في اطار حرصها على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.. مؤكدا ان هذه المواقف ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية وهي محل تقدير واحترام كافة ابناء الشعب اليمني الذين لن ينسوا لأشقائهم هذه المواقف التاريخية المشرفة والنبيلة.

ووقف مجلس الوزراء امام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وأخرها ما كشفته وزارة الدفاع الأمريكية أمس عن ضبط أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية.. مؤكدا إن النظام الايراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكرر المجلس مطالبته بموقف دولي حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري عبر اذرعها الإرهابية وبينها مليشيا الحوثي في اليمن، والذي سيكتوي بناره العالم باجمعه دون استثناء.. لافتا إلى ان هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي، مذكرا بالتحذيرات المبكرة التي اطلقها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.