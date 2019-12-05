سقوط مقاتلة مصرية خلال مهمة تدريبية ونجاة قائدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، الخميس، سقوط إحدى مقاتلاته خلال مهمة تدريبة، إثر عطل مفاجئ بها، مؤكدا نجاة قائدها بعد قفزه بمظلته.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن عطلا مفاجئا بإحدى مقاتلات القوات الجوية خلال "طلعة تدريبية" أسفر عن سقوطها.
وأوضح أن قائد المقاتلة المصرية نجح في القفز منها بمظلته، فيما تُجري لجنة متخصصة للوقوف على سبب العطل.
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