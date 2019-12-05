بوتين: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت" النووية دون شروط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أ.ف.ب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتمديد معاهدة ستارت الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية بحلول نهاية العام.



ومعاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في فبراير/شباط 2021 هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.

Advertisements

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت واشنطن، تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا أثناء الحرب الباردة، وانسحاب واشنطن حسب الإدارة الأمريكية، جاء بعد اتهام موسكو بانتهاكها المعاهدة وإطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا.

فبعد أكثر من 30 عاماً من توقيعها انسحبت واشنطن من المعاهدة النووية التي وقعت خلال عام 1987 بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريجان والسوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف، بهدف التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، خاصة الأسلحة الفتاكة؛ لأنها لا تحلق إلا لفترة قصيرة.

الانسحاب الأمريكي زاد من مخاوف أوروبا من انهيار معاهدات أخرى مثل معاهدة (ستارت).